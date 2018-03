Crivella sai na frente, mas empata no 2º turno

Uma loteria. Assim se revelou a preferência de voto do eleitorado carioca, a pouco menos de 3 meses da eleição que vai escolher o novo prefeito do Rio de Janeiro. O deputado Marcelo Crivella (PRB) lidera a corrida eleitoral, com 23% das preferências, mas com a maior rejeição entre os candidatos. No segundo turno ele aparece em empate técnico nas simulações contra Jandira Feghali (PC do B) - os dois estão com 33% -, e contra Eduardo Paes (PMDB), no limite da margem de erro, quando ficou à frente por 35% a 29%. Na simulação de primeiro turno, depois de Crivella aparece uma fieira de candidatos com porcentuais próximos, mostrando que a preferência do eleitorado, no momento, está bem embolada: Jandira Feghali, com 14%, deputado Fernando Gabeira (PV) e Eduardo Paes, ambos com 8%, Solange Amaral (DEM), com 5%, deputado Chico Alencar (PSOL), com 4%, e deputado Alessandro Molon (PT), com 3%. Sobe a 32%, ainda, o universo de indecisos - que anulam, votam em branco ou não sabem. A liderança de Crivella é sustentada pelo apoio que ele recebe dos segmentos de baixa renda e baixa escolaridade. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, por exemplo, ele chega a 26%, contra 11% dados a Jandira; entre os que ganham mais de 5 mínimos, porém, ele cai para 17% e empata tecnicamente com Gabeira (18%). Mesmo assim, o candidato do PRB ficou na frente do do PV entre os que têm curso superior (17%, contra 14% de Gabeira). Na pesquisa espontânea, Crivella foi citado como candidato preferido por 11% - o que deixa claro que é o mais conhecido pelo eleitorado. Atrás vêm Gabeira e Jandira, ambos com 5%, e Eduardo Paes, com 4%. Nessa modalidade, Crivella foi, disparado, o mais citado em todas as faixas de renda e escolaridade. Há uma soma de 69% de pesquisados, no entanto, que anunciaram voto nulo, em branco ou dizem não saber. O complicador da eleição carioca se avoluma ainda mais porque não há sinais de que os grandes eleitores, este ano, possam exibir o mesmo cacife e influência de eleições passadas. O governador Sérgio Cabral (PMDB), por exemplo, depois de começar o governo a todo vapor, agora é penalizado com uma avaliação decrescente: os eleitores cariocas lhe deram desta vez 27% de ótimo e bom, 43% de regular e 26% de ruim e péssimo. A avaliação do prefeito Cesar Maia é mais crítica: ele registrou 23% de ótimo e bom, 37% de regular e 36% de ruim e péssimo. Para tornar o cenário ainda mais impreciso, não é apenas Crivella que tem alta rejeição. Nada menos que 20% informaram que não dariam seu voto a Gabeira. Solange, por sua vez, foi rechaçada por 16%. Dos que apareceram com melhor performance, Jandira teve 13% de rejeição e Eduardo Paes, 12%. Todo esse quadro, analisa Márcia Cavallari, diretora do Ibope, torna indecifrável a tendência do eleitorado carioca mais à frente, quando começar a afunilar sua preferência. "O cenário atual está embolado e se torna mais difícil por causa das avaliações do governador e do prefeito", disse ela.