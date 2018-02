Crivella, Paes e Jandira dividem liderança no Rio--Datafolha Marcelo Crivella (PRB) perdeu quatro pontos percentuais das intenções de voto de julho para agosto e está empatado com Eduardo Paes (PMDB) e Jandira Feghalli (PCdoB) na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha/TV Globo/Folha de São Paulo, divulgada neste sábado. Crivella, que tinha 24 por cento das intenções de voto em 24 de julho, caiu para 20 por cento, enquanto Paes subiu de 13 para 17 por cento. Jandira passou de 16 para 15 por cento. Com a margem de erro de 3 pontos percentuais, os três candidatos estão empatados tecnicamente. Fernando Gabeira (PV) passou de 7 para 8 por cento; Solange Amaral (DEM), de 5 para 7 por cento; Chico Alencar (PSOL), de 3 para 4 por cento, e Alessando Molon (PT), de 2 para 4 por cento, em cenário de múltiplo empate técnico. Paulo Ramos (PDT) passou de 2 para 1 por cento das intenções de voto. Os votos brancos e nulos que eram de 16 por cento em julho agora somam 14 por cento. Não souberam e não responderam 9 por cento dos entrevistados, contra 10 por cento em julho. Em eventual segundo turno, Crivella seria derrotado por seus dois principais adversários no momento. Se a disputa fosse com Paes, Crivella teria 33 por cento, contra 47 do peemedebista. Se a adversária fosse Jandira, Crivella teria 35 por cento e a candidata do PCdoB 47 por cento. O Datafolha ouviu 928 eleitores na quinta e sexta-feiras. (Reportagem de Mair Pena Neto)