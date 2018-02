Crivella ora ao ser diplomado prefeito do Rio

RIO - O prefeito eleito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), fez uma oração na Câmara dos Vereadores, na manhã desta quinta-feira, 15, ao ser diplomado no cargo. "Eu não teria forças para aceitar esse desafio se não tivesse fé em Deus e se não fosse pela família que Deus me deu", disse Crivella para uma plateia formada pelos vereadores também diplomados. "Gostaria de terminar com uma oração pedindo a Deus que ilumine os nossos caminhos para que possamos cumprir nosso dever, nesse momento de crise anômica e numa cidade calcinada".

Depois do rápido discurso, Crivella deu entrevista, mas não quis anunciar nomes dos secretários que vão compor o seu governo. O único citado foi seu vice-prefeito, Fernando Mac Dowell, que é especialista em transportes e ficará na pasta. "Para que a pressa? Tudo tem seu tempo", afirmou, a 16 dias do início do mandato.

O prefeito eleito disse ainda que os cariocas têm de se preparar para mais um ano de crise. Também afirmou esperar que as recentes denúncias envolvendo o atual prefeito, Eduardo Paes (PMDB), sejam esclarecidas.

Crivella, que em sua despedida do Senado Federal, na terça-feira, 13, criticou o governo Michel Temer (PMDB) e citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dessa vez, não fez comentários sobre a política nacional.

Fernando Mac Dowell disse ter intenção de conversar com o governo do Estado para municipalizar o metrô do Rio. O objetivo é aumentar a sua capacidade. Ele também planeja diminuir a velocidade dos ônibus dos corredores BRS que circulam na zona sul do Rio.