Crivella faz visita a Alencar no hospital O vice-presidente José Alencar, de 76 anos, recebeu a visita ontem do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar está no hospital para fazer quimioterapia contra um câncer no abdome. Internado desde quinta-feira para a segunda sessão do tratamento, o vice-presidente deve receber alta hoje, por volta das 12 horas. Boletim médico divulgado ontem diz que o tratamento segue "sem intercorrências".