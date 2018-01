Crivella diz que é indicado do PRB e não de bancada

Sobre Russomanno, o senador lembrou que ele lidera as pesquisas de opinião em São Paulo e que em nenhum momento o seu nome foi aventado nas conversas que teve com a presidente Dilma Rousseff. Crivella disse que se surpreendeu ao receber o convite para ocupar a pasta no final de semana. E que a conversa entre ambos se limitou a "questões técnicas".

"A presidente disse que o setor da pesca envolve milhões de brasileiros, sobretudo pessoas humildes e que ela gostaria que no ministério eu trabalhasse como trabalhei nos 10 anos na África", contou. O senador Marcelo Crivella é sobrinho do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, e do bispo Romildo Ribeiro Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele tem sido um dos mais fiéis aliados do governo no Senado.

Crivella reconheceu que não está entrosado com a pesca no País. "Confesso que vou ter de aprender e aprender muito", disse. Se depender de seus esforços, disse que gostaria de transformar a área num setor inovador, a exemplo do que ocorre hoje com as inovações na agricultura patrocinadas pela Embrapa. "Acho que nós devíamos ter uma Embrapa na pesca", defendeu. O senador acredita que a presidente Dilma Rousseff escolheu o seu nome em homenagem ao "povo fluminense".