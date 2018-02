Crivella defende parceria com setor privado no transporte À frente das pesquisas entre o eleitorado carioca, o senador Marcelo Crivella (PRB) abriu hoje a série de sabatinas com candidatos a prefeito do Rio e de São Paulo promovida pelo Grupo Estado. No evento, o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro disse que pretende governar a cidade com "alma política" por acreditar que faltou aos líderes passados "paciência para encontrar soluções para questões críticas", como o transporte. E disse que neste setor pretende contar com parceria do setor privado para colocar seus projetos em execução. Os candidatos respondem perguntas dos jornais O Estado de S.Paulo e Jornal da Tarde, da Agência Estado e da Rádio Eldorado. Os eventos estão sendo transmitidos ao vivo pela internet, na TV Estadão. No Rio, as sabatinas estão sendo realizadas na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Em São Paulo, as sabatinas serão realizadas no auditório do Grupo Estado, em São Paulo, sempre das 11h às 13h.