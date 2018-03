Crivella anuncia candidatura à reeleição ao Senado O senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) anunciou hoje, durante pronunciamento no plenário do Senado, que vai disputar a reeleição pelo Rio de Janeiro. Crivella será candidato avulso, pois não conseguiu formalizar aliança com nenhum dos candidatos ao governo do Estado. Com isso, o senador, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, acaba com as especulações sobre sua possível desistência da disputa de uma das duas vagas do Estado ao Senado nas eleições de outubro.