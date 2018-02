Crivella abre sabatinas do 'Grupo Estado' hoje no Rio À frente das pesquisas entre o eleitorado carioca, o senador Marcelo Crivella (PRB) abre hoje, a partir das 11 horas, a série de sabatinas com candidatos a prefeito do Rio e de São Paulo promovida pelo Grupo Estado. Os concorrentes responderão a perguntas dos jornais O Estado de S.Paulo e Jornal da Tarde, da Agência Estado e da Rádio Eldorado. Os eventos serão transmitidos ao vivo pela internet, na TV Estadão. O público poderá enviar perguntas por e-mail e participar dos eventos, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio, ou no auditório do Grupo Estado, em São Paulo, sempre das 11h às 13h. Amanhã será a vez do candidato petista à prefeitura do Rio, Alessandro Molon. Os demais serão sabatinados semana que vem: Eduardo Paes (PMDB), Fernando Gabeira (PV), Solange Amaral (DEM), Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, do dia 1º ao dia 5, participam Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). Ivan Valente será sabatinado no dia 8. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.