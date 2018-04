'Critico o uso eleitoral' do Bolsa Família, diz Jarbas "O que critiquei e critico é o uso eleitoral que o governo faz do programa Bolsa Família", respondeu hoje, por meio da sua assessoria, o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) aos comentários feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no município metropolitano de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. "Não disse nada muito diferente dos questionamentos sobre o Bolsa Escola feitos pelo Frei Betto, ex-auxiliar do presidente da República."