Críticas internas agravam crise no PSDB paulistano Um encontro do diretório do PSDB paulistano, na quinta-feira, em que fortes críticas e ironias foram feitas contra os "dissidentes" - vereadores adversários da nova Executiva, que tem como presidente o secretário Júlio Semeghini - piorou de vez o clima interno do partido. "Pelo que foi dito lá, e que vimos em vídeo do circuito interno da Câmara, não há possibilidade de acordo", afirmou ontem à reportagem o vereador Dalton Silvano. "Isso vai levar a um racha que pode ser irreversível", acrescentou.