Críticas de Bernardo são infundadas, diz ministro do TCU O ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), afirmou hoje que são "infundadas" as críticas feitas à corte pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Cedraz é o relator do processo que o TCU está julgando sobre irregularidades em obras públicas apontadas pela fiscalização do tribunal em 2009.