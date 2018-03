Críticas ao PAC fazem parte do jogo, diz Bernardo O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que as "avaliações políticas" sobre o lançamento do PAC 2 são normais e fazem parte do jogo democrático. "Todas as interpretações que saem na mídia são legítimas, mas não quer dizer que estão certas e que tenhamos que concordar", afirmou o ministro.