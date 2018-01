Criticado por não ir às ruas, Bolsonaro posta foto acompanhando julgamento pela TV

Muito criticado nesta quarta-feira pela opção de não comparecer a eventos públicos para acompanhar o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ) publicou há pouco, no Twitter, uma imagem em que aparece acompanhando o julgamento pela televisão.

Na foto, Bolsonaro aparece fazendo sinal de "positivo" e apontando para frase que relata a decisão do relator do caso, desembargador João Pedro Gebran Neto, de aumentar a pena de Lula para 12 anos e um mês de detenção.

A imagem foi bem recebida pelos seguidores do deputado, que se manifestam majoritariamente pela prisão do ex-presidente Lula. Em menos de trinta minutos no ar, a foto já havia sido compartilhada 2 mil vezes no Twitter, com 5.507 curtidas.