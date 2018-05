Criticado por magistrados, governo envia proposta de aumento de juízes BRASÍLIA - A Mesa do Senado recebeu nesta sexta-feira, 2, da assessoria parlamentar do Ministério do Planejamento a mensagem da presidente Dilma Rousseff que submete à apreciação do Congresso as propostas orçamentárias do Poder Judiciário e do Ministério Público (MP). A mensagem será lida ainda nesta sexta na sessão do Senado e encaminhada à Comissão Mista do Orçamento.