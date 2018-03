Crítica do STF sobre vazamento é 'injusta', diz procurador-geral

O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, respondeu nesta quarta-feira, 2, às críticas feitas na última terça ao Ministério Público pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, sobre o vazamento de informações sigilosas de investigações. Mendes chegou a afirmar que a atitude de quem vaza dados sigilosos é "coisa de gângster". Veja também: Mendes pede punição a abusos de autoridade Vazar dados é 'coisa do passado' na PF, diz Tarso Em nota divulgada pela assessoria do MP, Antonio Fernando cobrou serenidade e respeito. "Qualquer debate destinado ao aprimoramento da atuação do Estado exige das autoridades que dele participam um comportamento sereno e respeitoso às Instituições e aos seus membros", afirmou na nota. Antonio Fernando disse que o MP aceita críticas, mas rebateu as declarações de Gilmar Mendes. "Afirmações desatentas à realidade e que revelam apenas opinião estritamente pessoal sobre a sua atuação institucional nos diversos níveis são inaceitáveis", acrescentou. Ainda na nota, o procurador afirma que as declarações são "injustas, inadequadas e inteiramente improcedentes". Na última terça, o presidente do Supremo, em entrevista coletiva, afirmou que o Ministério Público é conivente com o vazamento pela Polícia Federal de informações sigilosas para prejudicar ou retaliar juízes. E disse que cobrou do procurador as conclusões de representações feitas ao MP por conta desses vazamentos. "Hoje mesmo falei com o doutor Antonio Fernando que o STF vai exigir que essas representações que foram encaminhadas tenham curso, porque em geral não recebemos nem notícia de qual é o seu estado, mesmo a procuradoria delas não cuida, porque de certa forma se sente um pouco co-autora, cúmplice, conivente com a prática (vazamento) que se realizou", afirmou o presidente do STF.