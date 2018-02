Crítica de Dilma em MG provoca troca de acusações

Em nota divulgada após as declarações da presidente, o Executivo mineiro acusou o governo federal de ter "exclusiva responsabilidade" pela obra que ainda não foi executada, "apesar de estar prometida há 12 anos". E alegou que, como a União "não havia realizado sequer os projetos necessários para a execução das obras, o governo estadual se ofereceu para realizá-los".

Também por meio de nota, o diretório mineiro do PSDB afirmou que a presidente tenta "fazer os mineiros de bobos" porque assume projetos de mobilidade que são executados com financiamentos que "deverão ser quitados com juros". A legenda em Minas é presidida pelo deputado federal Marcus Pestana, aliado do senador Aécio Neves (MG), que representará os tucanos na corrida presidencial de outubro.

Nesta segunda-feira foi a vez dos partidos que vão compor a aliança em torno de Pimentel - que tem no também ex-ministro Pimenta da Veiga (PSDB) o principal adversário ao governo de Minas - emitir nota acusado o Executivo estadual de "enganar a população". O documento, assinado em conjunto pelos presidentes das cinco legendas, afirma que a nota do governo presta "desserviço" à população por causa de "falsidades".

O texto usa informações da Agência Minas, agência oficial de divulgação de notícias do próprio Executivo, para citar a questão do metrô, informando que em 14 de maio passado o governo mineiro entregou o projeto executivo da obra para a Caixa Econômica Federal (CEF). "No entanto, a inépcia administrativa do governo se revelou, novamente, um projeto com falhas graves na documentação, como falta de orçamento e cronograma das obras", dispara a nota, que ressalta ainda pedidos de detalhamento da CEF para que o projeto "garanta a transparência na aplicação dos R$ 3,9 bilhões disponíveis desde 2011" para as obras.

Com relação ao PSDB, o documento acusa o partido de "faltar novamente com a verdade" ao declarar não haver recursos federais nas obras do Move, nome dado ao BRT (do inglês Bus Rapid Transti) na cidade. A nota questiona se a CEF, "que liberou R$ 382 milhões" para o sistema, "é órgão federal ou estadual" e ainda repudia "veementemente o uso reiterado de mentiras e leviandades como instrumento de disputa política" por parte dos tucanos.