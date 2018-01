Crítica ajuda a 'traçar destino' de Kassab, diz aliado Aliados do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, classificaram como "desnecessárias" as críticas de colegas do DEM que ontem usaram a tribuna da Câmara dos Deputados para atacar a ideia de criação do Partido Democrático Brasileiro (PDB), legenda que deve abrigar o prefeito e aliados após deixarem o DEM. "Não precisava ter esse tipo de colocação. Isso serve mais para fechar portas e traçar destinos", avaliou o deputado federal Guilherme Campos (DEM-SP), aliado próximo de Kassab.