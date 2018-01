'Critério é técnico', afirma assessor de Arruda

Segundo ele, a AB é responsável pelo "GDF TV", programa de televisão que divulga as ações do governo de Arruda. "Não se pode discriminar uma empresa com mais de 20 anos no mercado de Brasília", disse. Na quinta-feira, a reportagem esteve na sede da AB Produções. A secretária informou que Abdon Bucar não estava no local. Um e-mail foi enviado ao empresário, que não deu resposta. O Grupo Estado procurou ainda as agências de publicidade citadas na reportagem. Perguntou à Agnelo Pacheco e à AV Comunicação, por exemplo, quais são os critérios de contratação da AB Produções.

Um dos sócios da AV, Ronald Van de Kamp informou que sua agência contrata a empresa de Abdon Bucar da mesma maneira que solicita os serviços de outras produtoras. Os critérios, disse, são de "técnica e preço". A reportagem pediu a relação de todos os serviços prestados pela AB, mas Van de Kamp não respondeu a esse pedido.

À Polícia Federal, Durval Barbosa contou que a AB Produções alugou uma chácara no Lago Sul, em Brasília, pertencente ao deputado Osório Adriano (DEM). Apelidado de "Casa dos Artistas", o imóvel transformou-se em gabinete de transição de governo após a campanha. Barbosa disse que Bucar pediu para que fosse "injetado" mais dinheiro no imóvel. "Casa esta que continha um gabinete para Arruda, composto de sala, sala de estar e quarto com cama king size", diz Barbosa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.