Cristovam prega 'abolição de todas as siglas' no Senado O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) disse nesta sexta-feira, 21, em discurso no Senado, que "talvez seja a hora de dizermos: estão abolidos todos os partidos. E vamos trabalhar para saber o que colocamos no lugar". A repercussão foi imediata e relatada pelo próprio parlamentar, via Twitter. "Só apanhei, e muito, por dizer que os atuais partidos precisam ser abolidos", escreveu o senador.