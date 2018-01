Cristovam e Manuela ganham prêmio por atuação no ano O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) e a deputada federal Manuela D''Ávila (PCdoB-RS) receberão hoje o prêmio de melhores parlamentares do ano. A iniciativa é de autoria do site "Congresso em Foco" e serão condecorados ainda congressistas que tiveram atuação de destaque em 2009. Manuela e Buarque receberam a maioria dos votos de internautas, que elegeram os melhores parlamentares no site da instituição. O senador também foi escolhido como o congressista que mais se destacou na defesa da Educação.