Cristovam Buarque prega mudanças com estabilidade O ex-ministro da Educação disse, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que retomará todos os programas que foram abandonados pelo governo Lula e também o Bolsa Educação do governo Fernando Henrique. Ele prometeu ainda que, se eleito, a economia terá mudanças, mas com estabilidade. "A política econômica tem que mudar com estabilidade", propôs o candidato do PDT. "Tem que se tirar a idéia de que presidente manda em Banco Central e de que presidente manda em taxa de juros. Todo mundo quer reduzir taxa de juros. Mas só tem um jeito de baixar as taxas de juros: é equilibrar as contas nacionais", enfatizou Cristovam Buarque, que é doutor em Economia pela Universidade Sorbonne, propôs ainda que o cargo de presidente do Banco Central seja blindado contra intempéries políticas: "Eu defendo que o presidente do BC seja alguém de carreira, escolhido com a participação do Congresso e com mandato e autonomia". O candidato do PDT afirmou que considera viável destinar 1% das receitas da União para a educação, o que totalizaria cerca de R$ 7 bilhões anuais. "Qual é o pai que não tira 1% para a educação dos seus filhos?", indagou. Segundo ele, o corporativismo no governo é um dos fatores que impedem que se faça uma revolução na educação. "Todo mundo diz que falta dinheiro porque o Brasil é um País corporativizado. Todo mundo quer tudo", argumentou Cristovam Buarque. Ele citou como exemplo o anunciado reajuste dos servidores públicos, que deve aumentar em R$ 5 bilhões a folha de pagamento da União. "As pessoas dizem que o cobertor é curto, mas ele só é curto quando as pessoas que estão debaixo dele não se amam." Previdência e Varig Cristovam Buarque falou ainda sobre a necessidade de uma reforma da Previdência, que ele comparou à atual situação da Varig. "Se não houver uma reforma na Previdência, ela vai estourar. A Previdência é mais ou menos uma Varig: todo mundo quis tirar um pouquinho e um dia não existia mais", enfatizou. Buarque disse que a reforma é necessária por causa do aumento da expectativa de vida, por causa da existência de privilégios e também por causa da falta de transparência de gastos, com desvios de recursos para outras finalidades. "O mais grave é que tiraram o dinheiro dos aposentados e jogaram na assistência social. Fizeram distribuição de renda em cima dos aposentados." Embora reconhecendo alguns méritos do governo Lula na área de estabilidade econômica e na parte de projeto de política externa, que, porém, segundo ele, acabou se perdendo na parte diplomática, o candidato do PDT disse ser contra a possibilidade de reeleição. "Eu acho que a reeleição faz com que o presidente ache que tem oito anos e não faz nada no começo", ponderou. O candidato também criticou a busca por alianças políticas visando unicamente a reeleição e a postura de eterno candidato. "Com a reeleição, o presidente senta com aquela faixa em que está inscrito ´candidato´ e não ´presidente´, alfinetou Cristovam Buarque.