Cristovam Buarque pode adotar segurança pessoal O ex-governador do Distrito Federal e integrante do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Cristovam Buarque, disse hoje que poderá requisitar segurança pessoal após o assassinado do prefeito de Santo André, Celso Daniel. "Apesar de a Assembléia Legislativa de Brasília ter aprovado há anos uma lei que garante segurança aos ex-governadores eu nunca solicitei esse serviço", disse Buarque à Agência Estado. "Mas, diante dos últimos fatos, estou avaliando seriamente a possibilidade de requisitar essa proteção." Buarque disse que, durante o seu governo em Brasília, ele e seus assessores também receberam ameaças. Ele mencionou inclusive um incidente ocorrido na quinta-feira passada, quando saiu de seu escritório em Brasília. "Dois meninos de rua, de uns onze e doze anos, disseram que onde eles moravam, em Brasilinha, tem um homem que fala que seria muito fácil me matar, pois eu ando em vários lugares, sem proteção. Mencionaram até veneno na cerveja", disse Buarque. "Eu levei pelo lado positivo, pois achei que o tal homem estaria preocupado com a minha segurança, mas minha esposa ficou preocupada. Com a morte do Celso Daniel, vamos ficar mais atentos a esse tipo de incidente." Ele disse que "ainda é muito cedo para se levantar qualquer hipótese sobre o assassinato?, mas que a situação é extremamente preocupante. "Não há como negar que isso lembra o que ocorria há mais de trinta anos em Recife, quando tínhamos sucessivas surpresas trágicas com os companheiros militantes", disse. "Seja o que for, violência política ou urbana ou mesmo loucura, tudo tem que ser apurado o mais rapidamente possível." O ex-governador de Brasília disse que comunicou hoje ao deputado Dennis MacSheine, sub-secretário da comissão de relações internacionais do Parlamento britânico, o assassinato de Celso Daniel. "Ele me pediu mais detalhes e disse que vai enviar uma nota de condolências ao Partido dos Trabalhadores." Buarque ressaltou que a morte de Celso Daniel representa uma grande perda para o PT. "Ele era um dos cinco melhores quadros do partido, com experiência administrativa e grande bagagem acadêmica." O ex-governador de Brasília permanecerá na Inglaterra até a próxima sexta-feira, mantendo contatos sobre os programas de combate à pobreza no Brasil, principalmente o programa bolsa-escola. Amanhã ele vai proferir uma palestra em Oxford sobre o tema.