Cristovam Buarque faz carreata pelo Rio Grande do Sul O candidato do PDT à Presidência da República, Cristovam Buarque, ficou curioso para saber como os gaúchos conseguem servir churrasco a mais de mil pessoas de uma forma sincronizada. "Eu quis conhecer a churrasqueira sexta-feira à noite, no CTG Lalau Miranda, em Passo Fundo, mas não deu tempo. Fiquei impressionado", disse, por telefone. Cristovam percorreu nesta manhã seis municípios da região do Alto Jacuí, no Norte do Rio Grande do Sul. Municípios pequenos, de emancipação recente, que se caracterizam pela colonização alemã e italiana. A carreata entre uma cidade e outra, acompanhada de cerca de 40 veículos, começou em Ernestina, por volta de 9h30, a 20 quilômetros de Passo Fundo, onde o candidato passou a noite. Em cada cidade, acompanhado do candidato do PDT ao governo do Estado, Alceu Collares, era recepcionado por militantes trabalhistas. O churrasco elogiado por Cristovam foi repetido no almoço, no município de Quinze de Novembro. Apesar da mobilização na região, a campanha ainda está tímida, segundo avaliou o líder da bancada do PDT na Assembléia Legislativa, deputado Giovani Cherini, que acompanha a agenda do presidenciável no RS. "As pessoas estão despertando agora para a eleição. Quase não há material nas ruas", completou. Buarque passou por Ernestina, Tio Hugo, Tapera, Ibirubá e Quinze de Novembro pela manhã. À tarde seguiria roteiro por Cruz Alta, Tupanciretã e Santa Maria. Ele retorna depois a Porto Alegre, onde, no domingo, tem uma caminhada no Brique da Redenção.