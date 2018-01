Cristovam Buarque é o candidato do PDT a presidente A convenção do PDT decidiu, por 236 votos a favor, que o senador Cristovam Buarque será o candidato à Presidência da República do partido nas eleições de outubro. Cristovam era o único pré-candidato declarado do partido. Foram registrados ainda 97 votos contra e 68 ausências. A convenção do PDT, realizada na sede do partido do Rio de Janeiro, mostrou uma grande divisão entre os que defendiam a candidatura de Cristovam Buarque e os representantes dos diretórios estaduais contrários ao partido ter candidato próprio, para não prejudicar alianças regionais nas candidaturas ao governo nos Estados. A reunião chegou a ser interrompida depois de um bate-boca entre o presidente do diretório do Rio Grande do Sul, Mateus Schimit, contrário à candidatura própria, e o presidente nacional do partido, Carlos Luppi, que reagiu quando o gaúcho o acusou de manipular uma das votações, feitas para decidir a forma como a convenção irá tomar uma posição. Schimit chegou a se retirar do auditório, convocando os demais integrantes do diretório do Rio Grande do Sul a abandonar a convenção. Mas acabou sendo buscado na rua, pelo presidente da Força Sindical, Paulinho da Força Sindical. Otimismo No início desta tarde, o senador Cristovam Buarque, estava confiante de sua candidatura homologada. Apesar das resistências de candidatos a governador como Jackson Lago, do Maranhão; e Alceu Colares, do Rio de Grande do Sul, ele e seus assessores afirmavam ter esperança de que o presidente do partido Carlos Luppi faria a valer a posição de o partido concorrer à Presidência. Hoje pela manhã o outro candidato à governador que resistia a uma candidatura própria do PDT por entender que isso inviabilizaria os acordos regionais mudou de posição. O senador Osmar Dias, do Paraná, telefonou para Cristovam, declarando que o Paraná vai apoiar sua candidatura à Presidência - muito embora Dias, com problemas de saúde, não possa estar presente à convenção hoje à tarde. Este texto foi atualizado às 18h30, para o acréscimo de informações