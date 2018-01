Cristovam Buarque critica fim da Bolsa Escola O senador e ex-ministro da Educação Cristovam Buarque fez críticas ao fim do programa Bolsa Escola do governo federal. Horas depois de ser escolhido candidato do PDT à Presidência da República, ele também voltou a falar em federalização do ensino básico, demonstrando que a educação será a principal bandeira de sua campanha. "A bolsa mantém viva a pessoa e a escola emancipa a pessoa. Este (o programa Bolsa Família) só mantém a vida", explicou o candidato durante entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News. Para Buarque, o governo errou ao tirar do Ministério da Educação a administração do programa, que passou a ser um programa de assistência social, sem a exigência da contrapartida de freqüência às aulas. Cristovam Buarque se auto-intitulou um contraponto aos dois candidatos mais cotados para vencer a corrida presidencial. Segundo ele, votar em Lula ou Geraldo Alckmin (PSDB) significaria "continuar na mesma direção sem mudar o Brasil". Porém, o pedetista admitiu que terá chances mínimas de vitória. Ao ser perguntado sobre quem apoiaria para eventual segundo turno, disse que há dez anos saberia em quem votar. "Eu não vou seguir conselhos e mentir ao povo. É claro que é difícil chegar ao segundo turno nas condições de hoje", ponderou. "(Eventual apoio) vai depender do desenrolar da campanha e dos programas que possam apresentar", prosseguiu. E completou: "Eu hoje não sei qual dos dois eu recomendaria ao meu partido apoiar - qualquer dos dois ou até nenhum".