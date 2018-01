Cristovam alerta para potencial de Serra O ex-governador do Distrito Federal Cristovam Buarque (PT) apostou no crescimento da candidatura presidencial do ministro da Saúde, José Serra (PSDB), cujo desempenho nas pesquisas eleitorais atualmente gira em torno dos 7% das intenções de voto. "O Serra vai crescer, porque além de ser do governo é um homem preparado", disse o ex-governador. Ele enfatizou que, para enfrentar o ministro nas urnas, o PT precisará apresentar propostas que "suplantem" o programa de governo tucano. "Se nós, do PT, não percebermos isso (o potencial de crescimento de Serra) e não tivermos uma proposta que suplante a dele, o ministro é um candidato muito forte", afirmou. Cristovam Buarque criticou a predominância dos marqueteiros na atual fase de pré-campanha eleitoral, em detrimento do debate de idéias. Crítico ferrenho de Duda Mendonça, publicitário encarregado do marketing do petista Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador discorda da tese de que a forma deve sobrepor-se ao conteúdo na disputa por votos. Ele atacou também a disposição dos pré-candidatos de curvarem-se a pesquisas. "Líder não é quem segue a opinião pública, mas quem pensa no conjunto da sociedade", disse Cristovam. Cotado para ser o candidato do PT à Presidência, caso Lula não concorresse, o ex-governador planeja disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal.