Cristovam acusa Lula de usar reajuste eleitoralmente O candidato à Presidência pelo PDT, senador Cristovam Buarque (DF), acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de utilizar politicamente os aumentos dados para 32 carreiras do serviço público, contrariando entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que se opõe aos reajustes para o funcionalismo até as eleições. "Não tenho provas, mas precisamos verificar se não é uma jogada. O presidente pode ter deixado os aumentos para a última hora, com a intenção de a Justiça impedir e ele ficar sendo o bonzinho. Se isto realmente estiver sendo feito, eu temo que em um segundo mandato ele tome outras medidas totalitárias", afirmou Buarque. Apesar de levantar as suspeitas, Buarque e seu companheiro de chapa, o senador Jefferson Péres (PDT-AM), anunciado oficialmente hoje como o candidato à vice-presidência na chapa, não estão contra os reajustes salariais. "Sou contra a forma, acho que é inoportuna e eleitoreira e mostra que o PT realmente não tem programa de governo. Ele deveria ter feito uma reforma administrativa para criar uma burocracia nacional. Não o fez e está usando medidas provisórias para criar planos de cargos e salários", disse Peres. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que não questionará na Justiça os aumentos concedidos pelo presidente Lula. "O partido não pode ser contra aumentos pois defende que todo o funcionalismo tenha salários dignos. Está atrasado, fora de tempo, ma não vamos prejudicar o funcionalismo", garantiu Lupi. Buarque também não ficou contra. "Não posso ser contra até por eu ser um deles, como professor universitário. Mas considero um absurdo ter esperado tanto tempo para o reajuste e ter feito através de projeto eleitoreiro. Ele veio atrasado e está incompleto". Vice Peres, que foi contra o partido lançar candidatura própria, explicou sua decisão em aceitar a vaga de vice-presidente na chapa pedetista. "A convenção se posicionou que deveríamos ter um candidato. Houve a decisão, inclusive com um certo tumulto, uma paixão natural no PDT, o que passou a impressão de que o partido estava dividido, como realmente estava. Agora entendo que é imperioso eu dar minha contribuição para a unidade. Agora, vamos à campanha". Segundo ele, "com um candidato do nível de Cristovam nós podemos fazer a diferença. Não será a escolha entre seis e meia dúzia, não vai ser apenas bate-boca, mas uma campanha crítica e com propostas."