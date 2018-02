Cristina Kirchner receberá Antônio Patriota nesta segunda-feira

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, receberá, na próxima segunda-feira, a visita do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota. O chanceler vai a Buenos Aires para preparar a primeira viagem internacional de Dilma Rousseff (PT) como presidente, no dia 31 de janeiro. Cristina e Dilma vão repassar a agenda bilateral e "reforçar o compromisso estratégico entre os dois países de dar continuidade ao aprofundamento da relação bilateral, com vistas à consolidação do Mercosul", segundo informou a agência oficial de notícias da Argentina.

De acordo com a agência, ambas as mandatárias vão ressaltar que "a relação bilateral tem favorecido também o surgimento de novas iniciativas de integração regional, como a União de Nações Sul-americanas (Unasul)".

Cristina e Dilma vão se comprometer, segundo a agência argentina, "a continuar com a crescente cooperação em questões estratégicas de interesse comum, como na área nuclear, de defesa e tecnologia". Depois de sua passagem por Buenos Aires, Dilma já tem outras viagens internacionais confirmadas aos Estados Unidos e à China, entre março e abril, e ao Uruguai e Paraguai, em março.