Cristina Kirchner diz que Lula vai ganhar eleições após decisão judicial

BUENOS AIRES - A ex-presidente da Argentina Cristina Fernandez Kirchner disse nesta quinta-feira, 05, que "ficou definitivamente claro" que Luiz Inácio Lula da Silva vai ganhar as próximas eleições brasileiras, depois que o STF rejeitou um "habeas corpus" apresentado por sua defesa para evitar a prisão imediata. Cristina fez a declaração pouco antes do pedido de prisão de Lula ter sido decretado pelo juiz Sérgio Moro.

"Hoje, no Brasil algo ficou definitivamente claro. Lula vai ganhar as próximas eleições presidenciais", escreveu Cristina em sua conta no Twitter um dia depois de o Supremo Tribunal Federal divulgar sua decisão, que é o primeiro passo do pedido de prisão de Lula, condenado a doze anos e um mês de prisão por corrupção.

Cristina fez referência às eleições gerais brasileiras previstas para outubro deste ano e para as quais o ex-presidente brasileiro encabeça as pesquisas de opinião.

+++ 'Lula é candidato, vamos registrá-lo em 15 de agosto', diz Lindbergh

A atual senadora argentina, que enviou sua solidariedade ao político brasileiro, também disse que era evidente que "as elites do poder, que nunca se interessaram pela justiça ou pela democracia, usam o aparelho judicial para sua proibição".

A defesa tentou evitar a prisão de Lula com um habeas corpus preventivo no STF, mas o pedido foi negado pelos ministros, por 6 votos a 5. Os advogados queriam que a pena só fosse cumprida após o trânsito em julgado do processo, ou seja, após encerradas todas as possibilidades de recurso nos tribunais superiores, o que foi rejeitado. /EFE