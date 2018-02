Cristina Kirchner dá os parabéns a Dilma por telefone

BUENOS AIRES - A presidente argentina, Cristina Kirchner, telefonou para a governante eleita do Brasil, Dilma Rousseff, para dar os parabéns pela vitória nas eleições de domingo, 1, e dar as boas-vindas ao "clube de companheiras de gênero".

Cristina também falou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem deu os parabéns pelo desempenho eleitoral do PT e agradeceu pelo papel do Brasil na América Latina, segundo fontes oficiais citadas pela agência estatal argentina Télam.

Segundo as mesmas fontes, Dilma falou com Cristina sobre o "muito importante" papel do ex-presidente argentino Néstor Kirchner, que morreu na última quarta-feira, na integração latino-americana.

Mais cedo, a Chancelaria argentina tinha divulgado comunicado de felicitação para Dilma em seu triunfo.