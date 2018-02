Cristina Kirchner busca 'apoio' em visita a Lula, diz 'La Nación'

Favorita nas eleições presidenciais argentinas, a senadora Cristina Kirchner chega nesta quarta-feira, 3, ao Brasil em busca de "algum gesto de apoio" do governo brasileiro à sua candidatura, diz uma reportagem do jornal argentino La Nación. Sob o título "Um encontro com Lula para potencializar a campanha", o diário noticia a viagem de algumas horas de Cristina Kirchner a Brasília, onde se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e empresários nacionais. A candidata deseja "aprofundar a relação com o maior sócio (da Argentina) no Mercosul, e convertê-la no eixo central da política exterior de seu eventual governo", afirma o La Nación. Esta é uma tarefa mais delicada do que parece, sugere o também argentino Clarín. O jornal avalia que o Palácio do Planalto buscará de Cristina "definições sobre temas nada simples de resolver" - como os presidentes venezuelano e boliviano, Hugo Chávez e Evo Morales, uma possível entrada do México no Mercosul, integração energética e investimentos em obras de infra-estrutura. Diferentemente do La Nación, o Clarín sustenta que Cristina "não vem ao Brasil buscar apoio explícito (de Lula), porque não precisa, embora não lhe fizesse mal". "O governo brasileiro sabe que a situação da senadora não é a mesma de seu marido há quatro anos, quando a Argentina estava em meio de um temporal, que não se sabia quando ia terminar", afirma a reportagem. Para o Clarín, embora o Planalto tenha dito que a viagem tenha caráter apenas protocolar, a verdade é que "a acolhida não será uma mera formalidade", e Cristina Kirchner será recebida por Lula "pouco menos que como consagrada (presidente)".