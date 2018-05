Cristina Kirchner assiste desfile da Independência com Lula A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi a convidada de honra da comemoração da Independência do Brasil neste domingo. Durante a visita, Cristina firmará acordos de integração com Lula. A presidente argentina assistiu ao desfile civil e militar de mais de duas horas de duração em Brasília, ao lado de Lula e da primeira-dama Marisa Letícia, além de ministros e outras autoridades. Cristina chegou ao Brasil no sábado. Sua primeira atividade foi a inauguração de uma fábrica de moinhos para aproveitamento de energia eólica da siderúrgica Impsa, que tem acionistas argentinos, em Pernambuco. Em um discurso, Cristina defendeu a integração regional e disse que a Argentina e o Brasil têm a responsabilidade de "ajudar mais que os outros (países da região) a construção dessa unidade latino-americana e da América do Sul". Junto com o Paraguai e o Uruguai, os dois países formam o Mercosul, união aduaneira que está prestes a receber também a Venezuela como sócia plena. Em sua primeira visita de Estado ao Brasil, Cristina assinará uma série de acordos com Lula na segunda-feira, incluindo a suspensão do uso do dólar no comércio bilateral. A iniciativa permitirá a redução dos custos das trocas no comércio bilateral, além de simplificar o intercâmbio. Se bem sucedida, a medida poderá ser estendida também aos outros membros do Mercosul. (Por Julio Villaverde)