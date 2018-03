Crise será combatida com crescimento e emprego,diz Ideli A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, citou, nesta quinta-feira, 13, para prefeitos que participam do encontro organizado pelo governo federal em Ribeirão Preto (SP), a "grave crise internacional" e a falta de perspectiva para resolvê-la, principalmente na Zona do Euro e em países como Portugal e Espanha. "O pior da crise internacional é que eles não enxergam perspectiva", disse. "No Brasil não temos o direito de chorar; vamos continuar com política de enfrentamento da crise colocando o País para crescer, sem desempregar", defendeu.