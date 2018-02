Crise nos Transportes faz Dilma voltar ao Planalto Apesar do artifício utilizado pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antônio Pagot, de entrar em férias para evitar seu afastamento do cargo, já foi decidido pela presidente Dilma Rousseff que ele está definitivamente fora do órgão e sairá tão logo chegue a data de retornar ao trabalho.