Crise na segurança faz FHC adiar reunião ministerial Atropelado pelo agravamento dos problemas de segurança pública no País depois do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), o presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu adiar para o dia 6 de fevereiro a reunião ministerial que estava marcada para esta quinta-feira, no Palácio do Planalto. Neste encontro, o presidente pretendia destacar os projetos considerados prioritários para o último ano de governo, discutir as questões orçamentárias e, definir as datas de saídas dos 13 ministros-candidatos. FHC entendeu que não era o momento para tratar de questões políticas e eleitorais. Nem de ficar discutindo projetos que não sejam aqueles voltados para a área de segurança pública. O presidente acha que as datas de saídas dos ministros-candidatos será de acordo com o timing de cada um deles. A saída dos ministros da Saúde, José Serra, e do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, por exemplo, devem ocorrer logo depois do carnaval. O presidente sabe que esses ministros não têm interesse em permanecer nos cargos para poderem se dedicar à campanha eleitoral e, por isso mesmo, serão os primeiros a deixar seus postos. Outros ministros, no entanto, como Arthur Virgílio, da Secretaria Geral da Presidência, Aloysio Nunes, da Justiça, Pimenta da Veiga, das Comunicações, José Jorge, das Minas e Energia, entre outros, só deverão sair na data limite de desincompatibilização, dia 6 de abril.