Crise freia boom econômico do Brasil, diz 'Washington Post'

O dinamismo "que impulsionou o Brasil para o cenário internacional nos últimos anos chocou-se contra duras realidades econômicas", disse a edição desta sexta-feira do jornal americano Washington Post. A desintegração financeira que começou nos Estados Unidos "derrubou o mercado de ações, abateu os preços de commodities, enfraqueceu a moeda local e reduziu o crédito, levando a uma suspensão de projetos de grande escala privados e públicos na 10ª maior economia do mundo", de acordo com o diário. Apesar das perspectivas sombrias, o Washington Post explica que "os US$ 200 bilhões que o Brasil acumulou em reservas em moeda estrangeira, aliados a políticas econômicas prudentes, fazem com que o país esteja melhor preparado do que muitas economias emergentes para resistir à tormenta financeira". O jornal indica que isso deu cacife político ao Brasil. O artigo diz que, na opinião de analistas americanos, a credibilidade econômica que o Brasil conquistou "vai tornar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais ousado quando ele se juntar ao presidente (George W.) Bush e a outros líderes mundiais em Washington neste fim-de-semana para discutir soluções para a crise". "Os brasileiros reagiram ao novo prognóstico econômico com um misto de desespero e irritação, principalmente porque a crise que os está afetando teve origem em instituições financeiras dos Estados Unidos", de acordo com o Washington Post. "Com suas credenciais econômicas rendendo-lhe elogios de empresários, Lula está em posição de repreender os americanos por não terem realizado reformas que poderiam ter impedido a crise", afirmou o jornal.