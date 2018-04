Crise faz Kassab cogitar corte de despesas Diante da crise econômica mundial, o prefeito reeleito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), já considera cortar gastos diante de uma eventual queda nas receitas da Prefeitura. "Se identificarmos quedas nas receitas, vamos atuar em relação às despesas", afirmou o prefeito. "Não podemos quebrar a Prefeitura." Ele esforçou-se, no entanto para tranqüilizar a população, dizendo que, por enquanto, as receitas não diminuíram, não há cortes previstos e que a Prefeitura "está atenta". A primeira reação de Kassab à ameaça de crise será o investimento na geração de empregos. O prefeito prometeu acelerar o programa Nova Luz, que incentiva empresas a se instalarem no centro para combater o desemprego e gerar recursos. "O Nova Luz pode motivar investimentos e isso é fundamental para não baixar o número de empregos e gerar receita. Vamos procurar implantar o programa o mais rápido possível." Reeleito com a promessa de priorizar a área social e investir no Metrô R$ 1 bilhão, Kassab negou-se a dizer quais áreas poderiam sofrer cortes no orçamento com a chegada da crise ou se o investimento no Metrô ficaria comprometido. "Não vou dizer onde cortaria, mas jamais cortaria em transporte, saúde e educação, que são áreas prioritárias", disse Kassab, depois de vistoriar um Ônibus Biblioteca no Capão Redondo, zona sul da cidade.