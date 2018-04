Crise derruba avaliação do governo em 10 pontos

Os primeiros impactos da crise econômica no Brasil provocaram uma queda de dez pontos porcentuais na avaliação positiva do governo de Luiz Inácio Lula da Silva entre janeiro e março, segundo pesquisa do instituto Sensus encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). A aprovação ao desempenho pessoal do presidente caiu 7,8 pontos. Confira os gráficos da avaliação do governo Lula desde 2003 Na pesquisa feita entre 23 e 27 de março, 62,4% dos entrevistados consideraram ótimo ou bom o governo como um todo, contra 72,5% no levantamento feito dois meses antes. No caso específico de Lula, a aprovação caiu do índice recorde de 84% para 76,2%. No intervalo de 60 dias entre os dois últimos levantamentos, os brasileiros foram informados de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil encolheu 3,6% entre o terceiro e o quarto trimestres de 2008. Em fevereiro deste ano, o desemprego subiu pelo terceiro mês seguido, para 8,5%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A deterioração do quadro econômico foi captada pelo Sensus: a parcela dos entrevistados que viram piora na situação do emprego nos seis meses anteriores saltou de 38,5% para 54,5%. Os que sentiram queda na renda mensal passaram de 23,2% para 32,6%. O que permanece praticamente inabalável, porém, é o otimismo em relação ao futuro. Nada menos que 46,3% dos entrevistados afirmaram que o Brasil deve sair fortalecido da crise - em janeiro, manifestavam essa opinião apenas 35%. Em relação ao emprego, 48,8% disseram que a situação deve melhorar nos próximos seis meses. Na pesquisa anterior, os otimistas sobre esse tópico eram 51,1% - a diferença de 2,3 pontos porcentuais é inferior à margem de erro da pesquisa, de 3 pontos. O mesmo fenômeno é observado em relação à renda: 49,2% disseram ter expectativa de melhora - dois meses antes, eram 51,7%. Apenas 22,1% disseram que o emprego vai piorar no semestre, e 14,4% previram queda na renda. Na pesquisa de janeiro, essas parcelas eram, respectivamente, de 20,3% e 11,1%. Para 40,1%, o Brasil está lidando adequadamente com a crise econômica. Outros 26,4% responderam "mais ou menos" a essa questão, e 26,5% opinaram que a reação do País à crise é inadequada. REGIÕES A crise e a queda da aprovação ao presidente se manifestam de forma desigual nas regiões do País. É no Sudeste que a taxa de satisfação com Lula teve queda mais significativa, passando de 81,1% para 67,7% em dois meses - nada menos que 13,4 pontos percentuais. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a queda foi de 11 pontos. Já no Nordeste a aprovação ao presidente apenas oscilou ligeiramente, de 90,8% para 89,3%. O mesmo ocorreu no Sul - de 77,7% para 75%. Por faixa de renda, a aprovação ao desempenho pessoal do presidente caiu mais entre os que têm renda familiar mensal entre 10 e 20 salários mínimos, de 85,2% para 69,4%. Entre os mais pobres, com renda de até um salário mínimo, a queda foi de apenas 5,5 pontos percentuais (de 85,6% para 80,1%). É nessa faixa que está a maior concentração de atingidos pelos programas sociais do governo, como o Bolsa-Família. REPERCUSSÃO O senador Sérgio Guerra (PE), presidente nacional do PSDB, e o líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN), disseram ontem que a aprovação a Lula caiu porque a população começa sentir os efeitos da crise, com o aumento do desemprego. "A história da marolinha pegou e as pessoas estão vendo que o Lula as estava ludibriando", afirmou Agripino Maia. "Há uma realidade que o governo não foi capaz de enfrentar, de encarar de frente o risco de uma crise interna e externa. A opinião pública está sentido que, na prática, a crise não está sendo verdadeiramente enfrentada", disse Guerra.