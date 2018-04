Crise atingiu popularidade de Lula, avalia CNI/Ibope O diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marco Antônio Guarita, avaliou que a pesquisa CNI/Ibope realizada este mês, e divulgada hoje, mostra uma mudança de tendência, gerada pela crise financeira internacional. Pela primeira vez desde setembro de 2007, a pesquisa CNI/Ibope registrou queda na avaliação positiva do governo Luiz Inácio Lula da Silva: em março, a avaliação ótimo/bom ficou em 64% ante 73% no levantamento de dezembro de 2008. "A crise gerou um recuo na popularidade do presidente e na confiança da população no presidente", disse.