Crise alimenta os críticos A crise que pôs na berlinda a operação da Polícia Federal após a prisão do banqueiro Daniel Dantas escancarou o racha na PF e deu mais combustível aos críticos da descentralização das áreas de inteligência da instituição. A autonomia conferida às superintendências regionais para tocar as investigações é vista pelo grupo de Paulo Lacerda como o fator que mais contribuiu para os vazamentos ocorridos na Satiagraha. Os críticos da descentralização - adotada pelo atual diretor-geral da PF -, dizem que a medida reduz o controle que a cúpula tem sobre as operações. Lembram, por exemplo, que a Operação Anaconda, em outubro de 2003, foi executada na surdina, embora tivesse ramificações em cinco Estados. "No tempo do Lacerda", dizem, as investigações não vazavam porque os policiais escalados só tomavam conhecimento de detalhes na última hora. Isso fazia com que o controle da cúpula sobre as operações dos policiais fosse bem maior, comentam. Protógenes tem ligações antigas com Paulo Lacerda, mas vivia às turras com Luiz Fernando Correa. Os elogios feitos por Protógenes a Correa - na reunião de segunda-feira passada, em São Paulo, quando foi acertado o afastamento dele da investigação -, foram mero jogo de cena. Ao ser transferido para a Abin, Lacerda fez poucas recomendações a Correa. Uma das mais enfáticas foi: "Dê prioridade à Satiagraha". Os homens do ex-comandante da PF alegam que isso não foi feito e que por esse motivo Protógenes pediu reforços a Lacerda, na Abin. Pior: com medo de ser sabotado, escondeu boa parte das ações de seus superiores. Os agentes mais identificados com Lacerda, por sua vez, juram que o contingente solicitado pelo delegado chegou a ser fornecido pela PF. A justificativa oficial para a retirada de parte da tropa era de que havia "homens demais" sem trabalho. Tentando contornar a crise, o ministro Tarso Genro disse que a Abin, no caso, "não ajudou nem atrapalhou". Mas na prática ele concorda com Correa: Protógenes foi insubordinado e cometeu excessos na investigação, ao chamar a TV Globo para filmar as prisões de Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta. Tarso acha que Correa hoje tem o "controle firme" da PF em suas mãos.