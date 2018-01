Crime organizado concorre com o Estado, diz Aníbal O presidente nacional do PSDB, José Anibal, disse hoje considerar que o crime organizado está concorrendo com o Estado. O presidente nacional do PSDB esteve no velório do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). Ele lamentou a morte do petista, que foi seu "colega" na Congresso Nacional. "É preciso fazer mapeamentos das estruturas (do crime organizado) que estão concorrendo hoje com as estruturas do Estado", afirmou, defendendo maior entrosamento das polícias Civil e Militar em São Paulo. Para Aníbal, a polícia em São Paulo precisa, neste momento, de "mais ação, tecnologia, serviços de pesquisa e inteligência para desbaratar as quadrilhas".