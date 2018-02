Crime contra presidente da Alerj foi atentado, diz irmão

Ele não apontou ninguém como mandante ou executor do crime. "Não posso levantar qualquer suspeita sobre ninguém. A polícia está apurando o que aconteceu". Ontem, por meio de sua assessoria de imprensa, o deputado informou que acredita ter sido uma ação de assaltantes, e não crime político. Em junho de 2010, ele denunciara no plenário da Alerj ter sofrido ameaças de morte por parte de um miliciano que atua na zona oeste do Rio.

O estado de saúde do deputado é estável. Ele passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, e foi transferido de helicóptero para o Copa D''Or, no Rio, na manhã de domingo, onde foi operado pelo ex-secretário estadual de saúde Sergio Côrtes, médico especializado em cirurgia ortopédica. Jaime afirmou que Paulo precisou de enxerto na sola do pé e no dedão direito, o que não foi confirmado pela assessoria de imprensa do hospital.

Ainda segundo Jaime, toda a família espera a rápida recuperação do presidente da Alerj. "Vivemos um ano eleitoral e ele precisa estar nas ações próprias da eleição". "Ele é uma pessoa muito dinâmica, com uma agenda muito intensa. O atentado não abalou a estrutura dele", acrescentou. Os sargentos Marcelo Neves e Edgar Leite, que trabalham como seguranças do deputado, foram baleados na perna e nas nádegas, respectivamente. Ambos passaram por "cirurgia de fixação provisória de fratura exposta de membros inferiores", de acordo com a assessoria de imprensa da PM. Eles seguem internados no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, zona norte do Rio, e o estado de saúde deles é estável.

O sítio do deputado fica a 74 quilômetros da capital. O crime foi por volta das 23h30, após uma partida da futebol com amigos do deputado. No momento da ação, o presidente da Alerj estava em casa com a mulher, a prefeita de Saquarema Franciane Mota (PMDB). O parlamentar se machucou quando, apavorado, pulou de uma rocha para fugir dos tiros. A lesão foi tão grave que os médicos chegaram a dizer que ele poderia ter o pé amputado, de acordo com informações passadas por sua assessoria. O caso é investigado pela 119ª DP (Rio Bonito).