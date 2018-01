Crime coloca segurança como tema da eleição de 2002 A morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, deve colocar definitivamente a questão da segurança como tema de campanha prioritário na eleição de 2002. E a forma como isto está ocorrendo é a mais negativa possível para o PSDB, partido que enfrenta neste ano o desafio da sucessão dos dois mais importantes cargos eletivos do País, o de presidente da República e o de governador do Estado de São Paulo. É inegável o impacto altamente negativo do assassinato de Celso Daniel para a imagem do governador paulista, Geraldo Alckmim, que já vinha enfrentando uma avalanche de crimes no Estado. Será quase impossível evitar que o cidadão, e eleitor, desvincule esta nova tragédia de episódios recentes, como o resgate de presos com uso de um helicóptero, onda de seqüestros e as mortes não esclarecidas do seqüestrador de Sílvio Santos e do prefeito de Campinas, o Toninho do PT. A sensação de insegurança, já enorme, passa a ser absoluta. O assassinato do prefeito de Santo André já foi destaque hoje em jornais europeus. Para os investidores, o mais preocupante é o enfoque dado pelo influente Financial Times, de Londres. Abordagem política As ameaças sofridas pelos prefeitos petistas reforçam a abordagem política da imprensa sobre a morte de Celso Daniel. Em linha com o tom dado pelo Financial Times, no Brasil o Correio Braziliense colocou na manchete principal que o crime terá impacto na eleição presidencial. Ao mesmo tempo, o PT reforça seu discurso pró segurança. Pelas circunstâncias em que ocorreu o assassinato de Celso Daniel, é difícil imaginar que o partido de Lula não seja beneficiado eleitoralmente. Porém, vale ponderar que o assassinato ainda ocorreu relativamente longe da eleição. Um ponto a se considerar é como o partido, tradicionamente defensor de uma abordagem flexível no combate à criminalidade, vai conduzir o inevitável debate que a partir de agora se colocará no topo da agenda política. O espaço para contradição é grande numa organização como o PT, acostumada a tratar a criminalidade por um ponto de vista "social". Um caso emblemático deste potencial de contradição foi a entrevista recente do candidato petista ao governo de SP, José Genoíno, à "Folha". Como que antevendo o que viria, Genoíno se colocou a favor de um endurecimento do combate ao crime. Disse quer nem todo crime tem movitação social e defendeu a "Rota na rua" e a adoção da prisão perpétua para certos tipos de crime. No dia seguinte, várias cartas foram enviadas ao jornal por petistas condenando as declarações de Genoíno. De qualquer forma, a crise está instalada e, até prova em contrário, o governo - no âmbito estadual e também no federal - é o grande perdedor. Ou melhor, o segundo maior perdedor, dado que a grande vítima da tragédia é mesmo a população, que continua indefesa.