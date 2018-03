Crime cai em SP, mas índice de homicídio preocupa A criminalidade em São Paulo viveu no primeiro semestre deste ano um momento de queda generalizada e de estabilização das ocorrências de homicídio em relação ao mesmo período de 2009. Se nos primeiros três meses do ano houve um aumento de 23% dos casos de assassinato na capital paulista, a tendência se inverteu no segundo trimestre, com uma queda de 12,6% - comparado com o ano passado, o acumulado do ano ainda tem uma alta de 2,6%.