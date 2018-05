Criada a primeira secretaria indígena A primeira secretaria indígena foi criada ontem no Amazonas. O ex-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Jecinaldo Barbosa, da etnia sataré maué, é o secretário. Com um orçamento de R$ 1,2 milhão para este ano, ele diz que buscará verbas no governo federal, no exterior e na iniciativa privada.