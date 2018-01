Criada a CPI dos Sanguessugas O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) leu requerimento de criação da CPI Mista dos Sanguessugas, para apurar as denúncias de compra irregular de ambulâncias com recursos públicos. Os partidos políticos terão prazo até o dia 20 para indicar os integrantes da comissão. A CPI será composta por 17 senadores e 17 deputados. Caso não sejam indicados dentro do prazo, o presidente do Senado indicará os integrantes. Segundo Renan, o presidente da CPI será um deputado e o relator será um senador. O requerimento de criação do colegiado prevê o funcionamento por 180 dias. A instalação da CPI foi acertada entre os partidos da base governista e de oposição e, pelo acordo, irá funcionar somente 30 dias, prorrogável pelo mesmo período. A decisão foi tomada na semana passada em reunião entre Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PC do B-SP), e os líderes partidários. Apenas o PP mostrou-se contrário à instalação da comissão de inquérito. O ex-líder pepista deputado Pedro Henry (MT) é um dos investigados pela Polícia Federal na "Operação Sanguessuga". Operação A Polícia Federal efetuou uma série de prisões, no dia 4 de maio, na chamada Operação Sanguessuga, de pessoas suspeitas de envolvimento na fraude, que já teria movimentado R$ 110 milhões. Entre os presos estavam dois deputados, assessores de parlamentares, empresários e uma funcionária do Ministério da Saúde. De acordo com a PF, o esquema funcionava desde 2001 e consistia na oferta, por parte da empresa Planam, do Mato Grosso do Sul, de ambulâncias para as prefeituras de todo o País e empresas não-governamentais que recebem ajuda do governo. As compras eram feitas por meio de licitações irregulares, a valores superfaturados. Grampos telefônicos realizados pela PF e pelo Ministério Público Federal em Cuiabá revelaram a ligação entre parlamentares e integrantes da quadrilha.