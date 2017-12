Criação de rede pública de rádio foi pedido de Lula A criação de rede pública nacional de rádio, anunciada na quinta-feira pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, foi um pedido do presidente Lula, que pretende estabelecer canal de comunicação direto com a população, informou o Estado. Pela proposta, a transmissão do sinal ocorreria via satélite e seriam criadas estações regionais para atender a conjuntos de municípios. A estimativa é que com R$ 50 mil seja possível montar uma estação, por meio de convênios estaduais e municipais. A idéia é ampliar a estrutura já existente da Rádio Nacional, que pertence ao Sistema Radiobrás. Porém, Eugênio Bucci, presidente da estatal, disse que não recebeu a proposta. Na quinta-feira, Costa disse que o projeto de criação de uma rede pública nacional de rádio já é tecnicamente possível, mas terá melhores condições de ser implantado com o lançamento do rádio digital, previsto para este ano. O ministro acrescentou que o projeto pode acabar com ´A Voz do Brasil´, programa radiofônico que divulga notícias do governo federal.