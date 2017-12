Crescimento da arrecadação municipal é maior no RS O crescimento das arrecadações municipais foi maior no Rio Grande do Sul do que a dos demais Estados do País entre 2002 e 2005. A constatação é de um estudo elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) com base em dados de 3.089 prefeituras do País. O levantamento indicou que a receita tributária dos municípios gaúchos cresceu 61,8% no período analisado, enquanto a dos municípios brasileiras variou 47,6%. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, disse que o aumento da arrecadação é resultado da modernização administrativa dos municípios.