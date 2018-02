Cresce consumo de álcool, avalia Funasa O consumo de álcool é um fenômeno preocupante e crescente entre os índios do País, segundo o gerente do Projeto Vigisus II da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Carlos Coloma. Ele também alerta que o problema é de difícil solução. O combate ao alcoolismo, que afeta a maioria das etnias, é uma das prioridades do projeto, que integra o Programa de Saúde Mental da Funasa. Para serem eficazes, as intervenções contra o álcool são orientadas também pelos índios.