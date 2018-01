Cresce avaliação positiva de FHC A pesquisa do CNT/Sensus divulgada hoje mostrou crescimento na avaliação positiva do presidente Fernando Henrique Cardoso, que soma as classificações ótima e boa. A taxa, que na pesquisa anterior era de 22,9%, passou para 26,7%. Dos entrevistados, 4,7% disseram que a avaliação do presidente é ótima, 22% que é boa, 38,9% que é regular, 11% que é ruim e 19,5% que é péssima. A avaliação negativa, que é a soma das notas ruim e péssima, caiu de 35,2% para 30,5%. A pesquisa indica uma melhora progressiva da avaliação presidente. Em julho ele tinha 19,8% de avaliação positiva, 33,5% regular e 43,6% negativa. A aprovação do desempenho do presidente à frente do governo também melhorou em relação à última pesquisa. O porcentual dos que aprovam o desempnho de FHC cresceu de 37,4% para 40,5%, enquanto dos que desaprovam caiu de 51,7% para 48,8%. Segundo o presidente da CNT, Clésio Andrade, dois fatores explicariam essa melhora. O primeiro é que os cidadãos já assimilaram a redução no preço dos combustíveis. A segunda seria o fato de a crise argentina mostrar que o governo brasileiro é mais estável. Crise argentina Segundo a pesquisa CNT/Sensus, 29% dos entrevistados acompanham a crise argentina e outros 28,9% têm conhecimento, mas não acompanham. Desses 57,9% que têm conhecimento da crise argentina, 63% avaliam que ela pode ocorrer no Brasil, 28,3% que não e 5,4% que talvez. Desses que conhecem a crise argentina, 27,9% acreditam que haverá fortes consequências sobre a economia brasileira e 48,8% que haverá somente algum impacto. Nenhuma consequência foi a opção de 16,4%. Ainda entre os que têm conhecimento da crise argentina, 24,7% avaliam que ela foi decorrente de má gestão da economia, 24,4% disseram que foi decorrência da corrupção, 22,3% de disputas políticas, 9,6% por reflexo de crises internacionais e 6,7% pela atuação do FMI. Dos entrevistados, 51,7% são favoráveis à moeda única do Mercosul e 28,1% são contra. A pesquisa mostrou ainda que 39,3% dos entrevistados já perceberam a redução dos preços dos combustíveis e 33% ainda não. Cresceu a satisfação com o País A pesquisa CNT/Sensus indica que o índice de satisfação com o País vem melhorando nos últimos meses. Em relação à pesquisa anterior, o crescimento do índice de satisfação com País subiu de 56% para 57,25%. Esse índice em julho do ano passado era de 52%. Por outro lado, em relação a pesquisa anterior o índice de satisfação com os Estados caiu de 64,25% para 62,75% e o índice de satisfação com a cidade recuou de 62,75% para 61,75%. O índice, em relação a situação econômica pessoal, aumentou de 35,5% para 37,5%. A satisfação com a situação social aumentou de 31% para 31,75%.